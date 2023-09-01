Уральский банк стал первым банком-партнером нового образовательного кластера

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) подписал соглашение о сотрудничестве с Екатеринбургским экономико-технологическим колледжем. Партнерство предполагает создание образовательного кластера среднего профессионального образования для подготовки будущих кадров.

Инициатива связана с появлением в образовательной системе федерального проекта «Профессионалитет», который в комплексе решает вопрос нехватки персонала.

В рамках проекта соглашения о создании трёх новых кластеров и образовательно-индустриальном партнёрстве подписали министр образования и молодёжной политики Свердловской области Юрий Биктуганов и руководители колледжей и техникумов, промышленных предприятий и надзорных ведомств.

- В системе образования формируется позитивная практика, когда учебные заведения готовят будущих профессионалов совместно с работодателями. Для нас это важно, поскольку на рынке сейчас действительно непростая ситуация с квалифицированными кадрами. И бизнес заинтересован в том, чтобы включаться в этот процесс, - рассказал Алексей Долгов, первый вице-президент – директор коммерческого блока УБРиР. – Мы будем сотрудничать с Екатеринбургским экономико-технологическим колледжем. Планируем разработать программы обучения, стажировки, профориентации студентов для стопроцентного трудоустройства по специальности.

Отметим, программа «Профессионалитет» направлена на подготовку специалистов по горно-металлургической промышленности, автоматике и машиностроению, а также управленцев и правоохранителей.