Накопить на знания: каждый тринадцатый житель Екатеринбурга формирует сбережения на оплату образования

Фото: ПАО Сбербанк

Каждый тринадцатый житель Екатеринбурга (8%) регулярно или время от времени откладывает средства на оплату собственного или детского образования. Это выше среднего показателя по России (6,5%). При этом россияне готовы потратить на годовой курс обучения в высшем учебном заведении в среднем 180 тыс. рублей, выяснила накануне Дня знаний дочерняя компания Сбера СберСтрахование жизни.

Сумма вложений в непрерывное образование оценивается в среднем в 1,375 млн рублей. Интересно, что больше всего тех, кто готов это регулярно или время от времени откладывать на образование, оказалось среди респондентов до 30 лет — 11%.

Эти цифры отличаются от данных такого же исследования 2022 года. Тогда стоимость годового обучения в вузе россияне оценивали ниже — в 175 тыс. рублей, а стоимость непрерывного образования, напротив, выше — в 1,8 млн. При этом 10% участников опроса заявляли, что откладывают средства на оплату обучения, в Екатеринбурге таковых год назад насчитывалось 8,5%.

В 2023 году 27,2% россиян поддержали идею непрерывного обучения. В Екатеринбурге этот показатель оказался чуть выше среднего по России — 28%. Больше всего (32%) приверженцев такой точки зрения оказалось среди респондентов до 30 лет. В 2022 году о необходимости учиться на протяжении всей жизни заявили 34,5% россиян, среди екатеринбуржцев желающих было 28,6%.

При этом 54% участников опроса считают, что одного высшего образования достаточно. В 2022 году это мнение разделяла ровно половина россиян — 50%. В Екатеринбурге это 55% и 55,3% соответственно. Среди екатеринбуржцев за получение второго высшего образования высказались 6% (годом ранее 5,5%), за кандидатскую степень — 6% (до того 6,2%), докторскую — 5% (прошлым летом 4,4%).

Руслан Вестеровский, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка:

- Согласно нашей статистике, каждая четвёртая (24%) программа НСЖ оформляется как детская. При этом, подавляющее большинство таких продуктов приобретают женщины в возрасте 30-40 лет – от 55% до 79% от общего числа в зависимости от параметров программ. При этом сумма накоплений также зависит от выбора программы и её параметров и варьируется от 257 тыс. рублей до 1,9 млн рублей. А срок накоплений от 5-6 лет до 12 лет.

Ежемесячный взнос по программе ″Билет в будущее″ от СберСтрахования жизни начинается от 2 тыс. рублей. А оформить программу можно прямо в мобильном приложении СберБанк Онлайн.

Исследование проводилось в конце июля 2023 года в 37 российских городах с населением свыше 500 тыс. человек по выборке, репрезентативно отражающей социально-демографический состав населения городов. В опросе приняли участие 11 тыс. человек.