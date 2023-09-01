В Екатеринбурге родители школьников устроили потасовку с охранником

Школы в Академическом признаны самыми востребованными Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге родители устроили скандал с охранником из-за того, что их не пустили на линейку. Посетителей было слишком много и в фойе школы началась давка. Об этом сообщает портал Е1 со ссылкой на родителей учащихся школы № 79.

Судя по кадрам, мамы требовали охранника впустить их на праздник. Однако, потоки детей и родителей были настолько огромными, что они просто застряли во входной группе. Часть взрослых пыталась протиснуться среди тех, кто заходил в здание.

- Администрация не развела потоки двух линеек. Классные часы для первоклашек проходили с 10:00, в 11:30. Запускали всех в один вход, в котором родители стояли и ждали детей. Была сильная давка, толкучка, настоящий коллапс, - передает портал Е1 слова мамы школьника. – Мой ребенок испугался, плакал. Мы пробрались к турникету, я пыталась ей помочь распаковать букет. Но меня выталкивали охранники.

Ранее, начальник департамента образования сообщал, что для родителей будет проведена онлайн-трансляция праздника. Из-за погоды День знаний школьники были вынуждены встречать в актовых и спортивных залах. Ранее, в школе № 123 набрали 14 первых классов. Эта школа стала второй по числу первоклассников в Екатеринбурге.

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