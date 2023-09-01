Жители Сургута восстановили «Газель» для участников СВО

Автомобиль отправят в зону проведения СВО Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Жители Сургута общими усилиями восстановили старенькую «Газель», переданную предпринимателем. Автомобиль был на ходу, но требовал внушительных вложений в ремонт. Ремонтом занялась одна из станций технического обслуживания Сургута. Об этом сообщает телеканал ugra-tv.ru.

Обновлять в «Газели» пришлось почти все – механики починили двигатель, а также обновили ходовую часть, перебрали систему управления, заменили жидкости и масла. Сейчас другая станция технического обслуживания красит машину, после чего ее поставят на учет в ГИБДД и отправят в зону проведения СВО.

К общему делу подключили 20 человек, до конца сентября они намерены отправить в зону проведения спецоперации еще два автобуса.