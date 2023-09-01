В Пышме прокуратура потребовала отремонтировать дорогу возле больницы

После вмешательства прокуратуры дорогу отремонтируют Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Пышме прокуратура проверила соблюдение законодательства по содержанию автомобильных дорог и нашла нарушения возле центральной районной больницы на переулках Больничный и Комарова.

- Покрытие проезжей части имеет дефекты в виде ее заужения, наличия на дорожном полотне выбоин и просадок, - рассказали в пресс-сслужбе ведомства.

Дорога, о которой идет речь, принадлежит администрации городского округа. Найденные нарушения создают реальную угрозу причинения вреда жизни и здоровью людей, их имуществу и влияет на безопасность дорожного движения.

Прокурор обратился в суд с исковым заявлением о возложении на администрацию обязанности выполнить ремонтные работы. Камышловский районный суд удовлетворил исковые требования. Фактическое исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры.

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