Каменск-Уральскому передадут 22 новых автобуса

Десятки новых автобусов выйдут на рейсы в Каменске-Уральском Фото: Алексей БУЛАТОВ

Каменск-Уральский получил 22 новых автобуса, которые направят на городские рейсы. Об этом сообщает портал KU66.RU.

Масштабное обновление автобусного парка в Свердловской области проведут в ближайшие полгода. Регион закупит на 1,5 миллиарда кредитных денег 330 новых автобусов разной вместимости.

Десятки автобусов получат Екатеринбург, Нижний Тагил, Каменск-Уральский и Первоуральск, а также другие населенные пункты. Больше сотни автобусов выйдут на междугородние рейсы. Каменск получил 20 больших автобусов и два средних, все они пополнят систему общественного городского транспорта.

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