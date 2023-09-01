В центре Уралмаша появится жилье комфорт-класса Фото: Алексей БУЛАТОВ

В центре Уралмаша появится новый жилой комплекс с жильем комфорт-класса. Строительство начнется в 2024 году.

- Для строительства пилотного проекта в Екатеринбурге мы выбрали участок, объединивший все потребительские преимущества: в шаге от метро и парка, близость к центру и детским образовательным учреждениям, развитая инфраструктура, - рассказал директор челябинского «Голос.Девелопмент», выступивший застройщиком.

Отмечается, что проект прорабатывается в партнерстве с «Гринвич недвижимость».

Застройка будет реализована в рамках проекта планировки территории в границах улиц Машиностроителей - проспекта Космонавтов. Компания уже приступила к разработке проекта комплексной застройки территории.

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