Жителям Екатеринбурга показали вариант реконструкции выезда из Академического

Схема развязки. Фото: проектная документация

На втором этаже администрации Екатеринбурга на общественные обсуждения выставили экспозицию проектов, среди которых – реконструкция выезда из Академического района через перекресток улиц Начдива Онуфриева и Амундсена. Об этом сообщает издание «ФедералПресс».

Проект разработали специалисты РСГ-Академическое, который активно застраивает район. По проекту транспортная развязка станет двухуровневой, чтобы избавить перекресток на Объездной дороге от светофоров и пробок. Ездить из Академического района в Юго-Западный станет проще и быстрее.

Документацию для изучения также выложили на официальном портале Екатеринбурга. Предложения от горожан принимают до 11 сентября включительно, а итоги общественных обсуждений подведут после 22 сентября.