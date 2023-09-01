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НовостиНедвижимость1 сентября 2023 9:27

Жителям Екатеринбурга показали вариант реконструкции выезда из Академического

В Екатеринбурге реконструируют перекресток на Амундсена и Начдива Онуфриева
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Схема развязки. Фото: проектная документация

Схема развязки. Фото: проектная документация

На втором этаже администрации Екатеринбурга на общественные обсуждения выставили экспозицию проектов, среди которых – реконструкция выезда из Академического района через перекресток улиц Начдива Онуфриева и Амундсена. Об этом сообщает издание «ФедералПресс».

Проект разработали специалисты РСГ-Академическое, который активно застраивает район. По проекту транспортная развязка станет двухуровневой, чтобы избавить перекресток на Объездной дороге от светофоров и пробок. Ездить из Академического района в Юго-Западный станет проще и быстрее.

Документацию для изучения также выложили на официальном портале Екатеринбурга. Предложения от горожан принимают до 11 сентября включительно, а итоги общественных обсуждений подведут после 22 сентября.