В Екатеринбурге обнаружено около тонны небезопасного мяса

Опасное мясо, мясная продукция и субпродукты были изъяты и уничтожены Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в августе Управление Россельхознадзора по Свердловской области совместно с силовыми структурами провели три рейдовых мероприятия в местах несанкционированной торговли и стихийных рынках. Обнаружено около тонны небезопасного мяса.

Мероприятия проходили с целью предупреждения и выявления незаконного оборота некачественной и небезопасной в ветеринарном отношении продукции животного происхождения, а также поддержания эпизоотического благополучия региона, - рассказали в ведомстве.

Опасное мясо, мясная продукция и субпродукты были изъяты и уничтожены.

Напомним, ранее в Свердловской области искусственный интеллект помог обнаружить небезопасное мясо говядины и говяжью печень. У организации не было ветеринарных сопроводительных документов. Продукция поступала с июня по август 2023 года на предприятия других регионов РФ.

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