В Екатеринбурге обнаружено около тонны небезопасного мяса

Опасное мясо, мясная продукция и субпродукты были изъяты и уничтожены
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге в августе Управление Россельхознадзора по Свердловской области совместно с силовыми структурами провели три рейдовых мероприятия в местах несанкционированной торговли и стихийных рынках. Обнаружено около тонны небезопасного мяса.
Мероприятия проходили с целью предупреждения и выявления незаконного оборота некачественной и небезопасной в ветеринарном отношении продукции животного происхождения, а также поддержания эпизоотического благополучия региона, - рассказали в ведомстве.
Опасное мясо, мясная продукция и субпродукты были изъяты и уничтожены.
Напомним, ранее в Свердловской области искусственный интеллект помог обнаружить небезопасное мясо говядины и говяжью печень. У организации не было ветеринарных сопроводительных документов. Продукция поступала с июня по август 2023 года на предприятия других регионов РФ.
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