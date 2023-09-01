Школьника искали полицейские и волонтеры Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге завершили поиски 15-летнего мальчика. Подросток пропал 31 августа в Кировском районе. Школьника искали полицейские и волонтеры.

- Найден, жив! Всем огромное спасибо за помощь в поиске, - рассказали в ПСО «Прорыв».

Напомним, в Новоуральске полицейские и волонтеры ищут 32-летнего Станислава Яковлева. Известно, что связь с ним оборвалась 15 августа 2023 года. Станислав уехал на работу и не вернулся. При себе у мужчины был черный рюкзак, солнечные очки, а также документы и смартфон.