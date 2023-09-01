Мэр Камышлова отвезет УАЗы в зону СВО

Фото: соцсети мэра Камышлова

Мэр Камышлова Алексей Половников отвезет УАЗы в зону СВО. Его будут сопровождать казаки и предприниматели. Об этом он рассказал на своей странице во «ВКонтакте».

- Скажу честно, они достаются нам непросто. Также повезем колеса, запчасти, теплые вещи, влажные салфетки и многое другое, - написал мэр. - Мы постараемся 10 сентября приехать в танковые части, где служат наши ребята и другие танкисты. Эта дата выбрана не случайно. 10 сентября - День танкиста.

Алексей Половников также отметил, что 31 августа они передали через Владимира Квашнина для танкистов шевроны. Владимир Квашнин - мобилизованный ветеран ГИБДД. Сейчас он в отпуске, но через пару дней вернется на СВО.

- Они будут напоминать нашим героям о камышловцах, которые их очень ждут и верят в нашу победу и в скорейшее возвращение всех в Камышлов, - добавил Алексей Половников.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru