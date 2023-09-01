Тепло придет на несколько дней
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Бабье лето в Свердловскую область придет 4 сентября. Об этом сообщили в Уральском гидрометцентре.
- В первой половине следующей недели 4-6 сентября погоду определит область повышенного атмосферного давления, наступит «короткая, но дивная пора» бабьего лета, - рассказала главный синоптик Галина Шепоренко. - Стихнет ветер, ночи станут холоднее, а дневное солнышко будет пригревать.
По прогнозам синоптиков, с 4 сентября температура ночью ожидается +3…+8 градусов, в низинах не исключаются заморозки от -1 до -2 градусов, днем +17…+22 градуса.
Сегодня, 1 сентября еще будут идти дожди. Осадки ослабеют в выходные 2 и 3 сентября.
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