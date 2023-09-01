Двухполосная эстакада пройдет над Объездной дорогой Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Екатеринбурга обсудят проект развязки на Амундсена и Объездной. Мэрия выставила его на общественные обсуждения.

- Задача будущего путепровода - снизить нагрузку на пересечении Объездной дороги и улицы Начдива Онуфриева с улицей Амундсена, - рассказали в администрации города. - Эстакада позволит жителям Академического района беспрепятственно и быстро оказываться в центре уральской столицы даже в часы-пик.

Фото: мэрия Екатеринбурга

Согласно проекту, двухполосная эстакада пройдет над Объездной дорогой и будет иметь пять съездов. Под путепроводом проложат два дублера, которые позволят машинам разворачиваться.

Ранее мы писали, что на ЕКАД построят новую развязку для продления улицы Амундсена, от проспекта Сахарова до ЕКАД. Проект, разработанный «РСГ-Академическое» уже согласован. Работа над ним будет завершена к концу 2023 года.

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