В Екатеринбурге пропал 15-летний школьник

Поисками подростка занимается отдел полиции № 3 Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге ищут 15-летнего подростка Игоря Евсюкова. Школьник пропал в Кировском районе 31 августа. Об этом сообщает поисковый отряд «Прорыв» во «ВКонтакте».

Поисками школьника занимается екатеринбургский отдел полиции № 3.

У подростка среднее телосложение. Фото: поисковый отряд «Прорыв»

Сообщается, что рост подростка - 170 сантиметров. Он имеет среднее телосложение, у него карие глаза и русые волосы. На момент пропажи одет в спортивные штаны черного цвета с красно-белыми вставками. Также он носил черную спортивную кофту с капюшоном, черные берцы.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении подростка, просят обращаться по телефону 8 (343)356-42-03 либо сообщить информацию руководителю отряда «Прорыв» - 89000440220, Наталия.

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