В Абхазии девочка спасла тонувшего девятилетнего мальчика из Нижнего Тагила

Мальчик начал тонуть из-за судороги Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Абхазии 15-летняя девочка из Вологды спасла тонувшего девятилетнего мальчика из Нижнего Тагила. ЧП произошло 26 августа на одном из пляжей Пицунды.

- Купаясь в море, она заметила, что нырнувший под воду мальчик долго не выныривал, - рассказали в МЧС Абхазии. - Девушка бросилась спасать ребенка.

Оказалось, что Матвея свели судороги и он стал захлебываться водой.

В руководстве МЧС Абхазии отметили высокие личностные качества 15-летней девочки.

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