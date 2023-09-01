В Абхазии девочка спасла тонувшего девятилетнего мальчика из Нижнего Тагила

Мальчик начал тонуть из-за судороги
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Абхазии 15-летняя девочка из Вологды спасла тонувшего девятилетнего мальчика из Нижнего Тагила. ЧП произошло 26 августа на одном из пляжей Пицунды.
- Купаясь в море, она заметила, что нырнувший под воду мальчик долго не выныривал, - рассказали в МЧС Абхазии. - Девушка бросилась спасать ребенка.
Оказалось, что Матвея свели судороги и он стал захлебываться водой.
В руководстве МЧС Абхазии отметили высокие личностные качества 15-летней девочки.
К ЧИТАТЕЛЮ
Подписывайтесь на наш Telegram
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники
Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:
Тел.: +7 912 050 91 07
Почта kp.ekb@phkp.ru