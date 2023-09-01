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НовостиОбщество1 сентября 2023 5:16

В Абхазии девочка спасла тонувшего девятилетнего мальчика из Нижнего Тагила

Девочка спасла в Абхазии едва не утонувшего ребенка из Нижнего Тагила
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Мальчик начал тонуть из-за судороги

Мальчик начал тонуть из-за судороги

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Абхазии 15-летняя девочка из Вологды спасла тонувшего девятилетнего мальчика из Нижнего Тагила. ЧП произошло 26 августа на одном из пляжей Пицунды.

- Купаясь в море, она заметила, что нырнувший под воду мальчик долго не выныривал, - рассказали в МЧС Абхазии. - Девушка бросилась спасать ребенка.

Оказалось, что Матвея свели судороги и он стал захлебываться водой.

В руководстве МЧС Абхазии отметили высокие личностные качества 15-летней девочки.

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