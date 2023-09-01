В Екатеринбурге две легковушки вспыхнули после столкновения

На месте работают сотрудники ГИБДД, скорой и МЧС Фото: читатель

В Екатеринбурге в Кольцово утром 1 сентября столкнулись две легковушки. Судя по фото, столкновение было жестким – автомобили серьезно помяло. Авария произошла возле Реактивной, 110.

- На месте ЧП работают несколько нарядов Госавтоинспекции, которые устанавливают подробности ДТП, - рассказали в ГИБДД Свердловской области.

По данным госавтоинспекторов, после столкновения автомобили загорелись. О пострадавших не сообщается.

На месте работают также сотрудники скорой и МЧС. Спасатели специнструментом вскрыли заднюю часть одного из автомобилей.

Движение на данном участке временно ограничено. Автоинспекторы отправляют автомобилистов в объезд.

Напомним, в Березовском 31 августа пьяный мужчина на Nissan врезался в остановку, на которой стояла пенсионерка. Женщина от полученных травм погибла.

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