В Екатеринбурге две легковушки вспыхнули после столкновения

На месте работают сотрудники ГИБДД, скорой и МЧС Фото: читатель
В Екатеринбурге в Кольцово утром 1 сентября столкнулись две легковушки. Судя по фото, столкновение было жестким – автомобили серьезно помяло. Авария произошла возле Реактивной, 110.
- На месте ЧП работают несколько нарядов Госавтоинспекции, которые устанавливают подробности ДТП, - рассказали в ГИБДД Свердловской области.
По данным госавтоинспекторов, после столкновения автомобили загорелись. О пострадавших не сообщается.
На месте работают также сотрудники скорой и МЧС. Спасатели специнструментом вскрыли заднюю часть одного из автомобилей.
Движение на данном участке временно ограничено. Автоинспекторы отправляют автомобилистов в объезд.
Напомним, в Березовском 31 августа пьяный мужчина на Nissan врезался в остановку, на которой стояла пенсионерка. Женщина от полученных травм погибла.
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