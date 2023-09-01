В школах Екатеринбурга установили 67 контейнеров для раздельного сбора отходов

Больше всего учебных заведений, присоединившихся к рациональному обращению с отходами, в Орджоникидзевском районе Фото: ЕМУП «Спецавтобаза»

В 50 школах Екатеринбурга появилось 67 контейнеров для раздельного сбора отходов. Контейнерное оборудование установил региональный оператор «Спецавтобаза».

- Важно рассказывать детям, зачем сортировать мусор и как это влияет на состояние окружающей среды. Для этого мы регулярно проводим образовательные мероприятия в школах и детских садах, - рассказала начальник отдела сопровождения баз данных ЕМУП «Спецавтобаза» Евгения Савалова.

Больше всего учебных заведений, присоединившихся к рациональному обращению с отходами, в Орджоникидзевском районе: в 13 школах установили 38 контейнеров для пластика и девять - для макулатуры. Всего сортировать отходы смогут почти 50 тысяч школьников.

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