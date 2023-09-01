В Екатеринбурге пожарные спасли из горящей квартиры трех человек

В тушении пожара были задействованы три единицы техники и 14 человек личного состава Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на Уралмаше ночью 1 сентября произошел пожар в пятиэтажном доме на Донбасской. Прибывшими на место пожарно-спасательными подразделениями эвакуированы 10 человек, в том числе два ребенка. Еще три человека были спасены звеном газодымозащитной службы с помощью спасательных устройств дыхательных аппаратов.

- В 02:36 поступило сообщение о пожаре. В 02:58 огонь локализован, в 02:59 открытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 04:37, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

По данным спасателей, огонь распространился на 10 квадратных метрах и повредил домашнее имущество в квартире на втором этаже, внутреннюю отделку и входную дверь. В тушении пожара были задействованы три единицы техники и 14 человек личного состава.

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