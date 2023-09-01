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НовостиОбщество1 сентября 2023 2:48

Парковку на площади 1905 года снова перекроют ради ярмарки выходного дня

Автомобили нельзя будет парковать до вечера воскресенья
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Ярмарка будет работать два дня

Ярмарка будет работать два дня

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Парковку на площади 1905 года снова перекроют ради ярмарки выходного дня. Об этом предупредили в администрации города.

- Специалисты МКУ «Центр организации выставок и ярмарок» напоминают, что автомобильная парковка, обычно действующая на площади 1905 года, будет закрыта с 00:00 пятницы, 1 сентября, до 19:00 воскресенья, 3 сентября, - сообщили в мэрии.

Также там рассказали, что на ярмарке можно будет купить ягоды, орехи, фрукты и мед, свежее мясо, птицу, деликатесы из конины, молоко, сыры, масло, а также чай и травы. Все это поможет уральцам запастись энергией и подготовиться к затяжному холодному времени года.

Ярмарка будет работать 2 и 3 сентября.

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