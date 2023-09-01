Ярмарка будет работать два дня Фото: Алексей БУЛАТОВ

Парковку на площади 1905 года снова перекроют ради ярмарки выходного дня. Об этом предупредили в администрации города.

- Специалисты МКУ «Центр организации выставок и ярмарок» напоминают, что автомобильная парковка, обычно действующая на площади 1905 года, будет закрыта с 00:00 пятницы, 1 сентября, до 19:00 воскресенья, 3 сентября, - сообщили в мэрии.

Также там рассказали, что на ярмарке можно будет купить ягоды, орехи, фрукты и мед, свежее мясо, птицу, деликатесы из конины, молоко, сыры, масло, а также чай и травы. Все это поможет уральцам запастись энергией и подготовиться к затяжному холодному времени года.

Ярмарка будет работать 2 и 3 сентября.

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