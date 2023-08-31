В Верхней Салде водитель умер в результате наезда на животное

Мужчина сбил лося и от полученных травм скончался и сам. Фото: ГИБДД Свердловской области

Вечером 31 августа в Верхней Салде произошло смертельное ДТП. Мужчина сбил лося и от полученных травм скончался и сам. 49-летний мужчина ехал на Lada Granta по трассе со стороны Нижней Салды, съехал на обочину и там сбил животное.

- В каком состоянии находился водитель будет установлено в ходе проведения судебно- медицинской экспертизы. По факту ДТП органы внутренних дел проводят проверку, - сообщает ГИБДД Свердловской области.

На месте происшествия следственно-оперативная группа проводила процессуальные действия. Движение вблизи места происшествия временно было организовано в одну полосу, автоинспекторы регулировали поток. Старший инспектор при обследовании места ДТП выявил, что эксплуатационное состояние машины было допустимым.

Ранее мы сообщали, что 31 августа в Березовском тоже произошло смертельное ДТП. Там мужчина сбил пенсионерку вместе с остановкой, на которой она стояла.

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