В Березовском пьяный водитель снес пенсионерку вместе с остановкой

Пьяный мужчина врезался в остановочный комплекс, на территории которого стояла пенсионерка. Фото: ГИБДД Свердловской области

В Березовском произошло смертельное ДТП. Пьяный мужчина врезался в остановочный комплекс, на территории которого стояла пенсионерка. Дорожный инцидент произошел днем 31 августа на 9 километре трассы Березовский - Сарапулка - Белоярское водохранилище.

56-летний пьяный мужчина ехал на большой скорости со стороны водохранилища. В определенный момент его Nissan занесло и водитель не справился с управлением. После чего он влетел в остановку, на которой стояла женщина, и свалил ее в кювет.

- В результате ДТП 68-летняя женщина-пешеход, жительница г. Березовский, от полученных травм скончалась на месте происшествия, - сообщают в ГИБДД Свердловской области.

У мужчины стаж вождения 21 год, за это время к административной ответственности он привлекался 3 раза. Гражданин пояснил автоинспекторам, что отмечал свой день рождения, после чего в таком состоянии поехал в город.

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