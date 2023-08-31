В Екатеринбурге отремонтируют часть ливневок по улице Степана Разина

В Екатеринбурге планируют отремонтировать часть дождевой канализации на улице Степана Разина Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге планируют отремонтировать часть дождевой канализации на улице Степана Разина. Ливневки будут делать в два этапа: до 12 декабря этого года и с 15 января по 31 мая 2024 года. Работы выполнят на участке от улицы Фрунзе до улицы Фурманова. За ремонт Администрация Екатеринбурга заплатит 17 миллионов рублей, информация об этом есть на сайте Госзакупок.

- Гарантийный срок на выполненные работы составляет 60 месяцев, - сообщается в документе проекта закупки.

Уже известно, что ремонтом будет заниматься МБУ «Водоотведение и искусственные сооружения». Это учреждение занимается содержанием, обслуживанием и ремонтом городских сетей ливневой канализации, очистных сооружений на этих сетях, фонтанов, плотин, мостов и путепроводов, барьерных ограждений, подземных и надземных пешеходных переходов почти во всем Екатеринбурге.

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