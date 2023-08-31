Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество31 августа 2023 17:59

Гортензии с площади 1905 года в Екатеринбурге пересадили в сквер имени Попова

Часть цветов после фестиваля «Екатеринбург-300» пересадили к главпочтамту
Анжелика УФИМЦЕВА
После фестиваля «Екатеринбург-300», который проходил на площади 1905 года, часть гортензий пересадили в сквер имени Попова. Фото: сайт Администрации Екатеринбурга

После фестиваля «Екатеринбург-300», который проходил на площади 1905 года, часть гортензий пересадили в сквер имени Попова. Фото: сайт Администрации Екатеринбурга

После фестиваля «Екатеринбург-300», который проходил на площади 1905 года, часть гортензий пересадили в сквер имени Попова. Остальные кустарники работники МБУ «Зеленстрой» высадят рядом с киноконцертным театром «Космос». Всего в дар городу участники фестиваля передали 290 горшков с цветущими кустарниками.

- Садоводы высаживают гортензии весной, однако у переданных на попечение кустарников развитая корневая система, из-за чего они легко перенесут высадку в конце лета – начале осени, - отмечают в Администрации Екатеринбурга.

Этой весной гортензии в сквере уже высаживали, однако из-за людей, которые воруют растения для своих дачных участков, клумбы были уже не так красивы. Теперь, после высадки новых растений власти надеются, что гортензии будут радовать глаз местных жителей и гостей Екатеринбурга.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru