Гортензии с площади 1905 года в Екатеринбурге пересадили в сквер имени Попова

После фестиваля «Екатеринбург-300», который проходил на площади 1905 года, часть гортензий пересадили в сквер имени Попова. Фото: сайт Администрации Екатеринбурга

После фестиваля «Екатеринбург-300», который проходил на площади 1905 года, часть гортензий пересадили в сквер имени Попова. Остальные кустарники работники МБУ «Зеленстрой» высадят рядом с киноконцертным театром «Космос». Всего в дар городу участники фестиваля передали 290 горшков с цветущими кустарниками.

- Садоводы высаживают гортензии весной, однако у переданных на попечение кустарников развитая корневая система, из-за чего они легко перенесут высадку в конце лета – начале осени, - отмечают в Администрации Екатеринбурга.

Этой весной гортензии в сквере уже высаживали, однако из-за людей, которые воруют растения для своих дачных участков, клумбы были уже не так красивы. Теперь, после высадки новых растений власти надеются, что гортензии будут радовать глаз местных жителей и гостей Екатеринбурга.

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