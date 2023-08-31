В Екатеринбурге перекроют улицы из-за проведения кросса Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге из-за проведения массовых соревнований по легкой атлетике «Кросс нации» перекроют дороги на несколько часов.

Транспортное движение по улице Мира, от улицы Малышева до улицы Первомайской, и по проспекту Ленина, от улицы Восточной до улицы Мира, будет ограничено с 06:00 до 15:00 16 сентября 2023 года.

- Организаторы мероприятия просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения, - сообщают на сайте Администрации Екатеринбурга.

Ранее мы сообщали, что в этом году в Екатеринбурге появятся 40 новых остановочных комплексов, а еще 22 установят чуть позже. Новые остановки установят во всех районах города. Часть новых комплексов можно увидеть на остановках «Центральная гостиница», «Ольховская» и «Площадь Труда».

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