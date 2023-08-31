«Уральские авиалинии» потеряли служебное оружие екатеринбургского полицейского

«Уральские авиалинии» потеряли во время полета служебное оружие екатеринбургского полицейского Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Уральские авиалинии» потеряли во время полета служебное оружие екатеринбургского полицейского. У сотрудника ГИБДД было оформлено 3 специальных места: для пистолета «Макаров», укороченного автомата Калашникова АКС-74 и для патронов. Однако в Екатеринбург из Махачкалы прилетели лишь патроны.

- Куда делось оружие, никто пояснить не смог. Полицейский пошёл в полицию и узнал, что пушки по ошибке прилетели в Домодедово, - сообщает telegram-канал Ural Mash.

Как табельное оружие оказалось в другом городе, пока не понятно.

«КП-Екатеринбург» обратилась за комментарием в пресс-службу «Уральских авиалиний», там сообщили, что ситуацию решили - оружие уже передали владельцу.

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