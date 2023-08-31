В «Титановой долине» на Уктусе построили корпус для завода гражданской авиации

В ближайшие дни предприятие завезет и установит в корпусе оборудование для работы. Фото: департамент информационной политики Свердловской области
В Свердловской области недалеко от аэропорта Уктус на территории особой экономической зоны «Титановая долина» построили корпус Уральского завода гражданской авиации. В этом корпусе будут собирать узлы самолётов и сами самолеты – ЛМС-901 «Байкал» и ТВРС-44 «Ладога». В ближайшие дни предприятие завезет и установит в корпусе оборудование для работы.
- Своевременное завершение строительства многофункционального производственного комплекса позволит АО «УЗГА» соблюсти сроки запуска в серийное производство новых образцов авиационной техники, - отметил заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.
В универсальном производственном корпусе, площадью 6,5 тысяч квадратных метров, будет создано 1,2 тысячи рабочих мест. Ожидается, что общие бюджетные эффекты будут больше 50 миллиардов рублей.
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