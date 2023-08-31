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НовостиОбщество31 августа 2023 13:23

В начале сентября дороги Нижнего Тагила станут безопасными

В городе проведут традиционную акцию «Безопасная дорога»
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
В ГИБДД Нижнего Тагила будут следить на ситуацией на дорогах

В ГИБДД Нижнего Тагила будут следить на ситуацией на дорогах

Фото: Лев ИСТОМИН

В Нижнем Тагиле с 1 по 3 сентября сотрудники Госавтоинспекции проведут традиционную акцию «Безопасная дорога» для профилактики и пресечения нарушения Правил дорожного движения всеми участниками движения. Об этом пишет портал ТагилЛайф.

С начала 2023 года на дорогах Нижнего Тагила произошло 44 ДТП с участием пешеходов, 43 человека пострадали, один человек погиб.

Водители должны проявлять особую бдительность по отношению к пенсионерам и детям. Пешеходам нужно пересекать проезжую часть только в установленных для этого местах и только на разрешающий сигнал светофора.

О сложных дорожных ситуациях нужно сообщать в дежурную часть ГИБДД Нижнего Тагила по телефону 47 70 01.