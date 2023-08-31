В Каменске-Уральском оборудуют девять пешеходных переходов

Пешеходные переходы на городских улицах оборудуют этой осенью
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В мэрии Каменска-Уральского сообщили о решении оборудовать в городе девять пешеходных переходов. Об этом сообщает портал KU66.RU.
Зебры на городских дорогах начнут обустраивать после того, как завершатся ремонтные работы на проезжей части, а также обустройство тротуаров.
Два пешеходных переходов оборудуют на перекрестке улиц Кутузова и Октябрьской, еще два на пересечении улиц Жуковского и Строителей.
Четыре зебры появятся на перекрестке улиц 1-й Проезд и Центральной, а также на улицах 2-й Проезд и Центральной. Все работы завершат до конца сезона дорожных работ.
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