В Екатеринбурге родителей не пустят на школьные линейки к детям

На торжественных линейках будут присутствовать только школьники Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэрия Екатеринбурга приняла решение провести школьные линейки в День знаний, 1 сентября 2023 года, без участия родителей школьников. Об этом пишет издание «ФедералПресс».

Этот вопрос был поднят главой городского Департамента образования Константином Шевченко во время обсуждения допуска родителей первоклассников в школе №23 в Академическом районе Екатеринбурга. Отметим, что в этой школе набрали максимальное число первоклашек.

- К сожалению, помещения внутри школы, задействованные для проведения линеек, не позволяют уместить такое количество людей, - заявил Константин Шевченко.

По его словам, для родителей школьников организуют трансляцию школьных линеек через Интернет.

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