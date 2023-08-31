ВИЗ-Сталь помогает сотрудникам собрать детей в школу

Фото: пресс-служба ВИЗ-Стали

В преддверии нового учебного года ВИЗ-Сталь и ВИЗ (входят в Группу НЛМК) оказали материальную поддержку родителям школьников. Предприятия выделили средства многодетным, приемным и неполным семьям металлургов, вдовцам и вдовам, воспитывающим детей, а также опекунам ребят в возрасте до 16 лет. Единовременную материальную помощь получили 180 детей заводчан.

50 многодетных семей получили сертификаты на покупку детских товаров от социального партнера Группы НЛМК — благотворительного фонда «Милосердие», а профсоюз вручил родителям первоклассников подарочные карты в «Детский мир». Также родителям детей, которые начинают школьное обучение, 1 сентября предприятие предоставит дополнительный к отпуску оплачиваемый день. Эта социальная льгота предусмотрена коллективным договором.

Фото: пресс-служба ВИЗ-Стали

Помощь сотрудникам в подготовке к новому учебному году — неотъемлемая часть социальной программы ВИЗ-Стали и ВИЗа, направленной на поддержку института семьи и детства. В нее входит летняя оздоровительная кампанию, во время которой ребята могут отдохнуть в детских лагерях региона, а предприятие компенсирует родителям до 90% затрат.

Семьям с детьми дошкольного возраста ВИЗ-Сталь компенсирует часть расходов на оплату услуг детских дошкольных учреждений. Все дети сотрудников получают поздравительные новогодние наборы, предприятие устраивает для них различные конкурсы и мероприятия, в которых ребята получают призы и памятные подарки.

В общей сложности в 2023 году на программы поддержки семей с детьми ВИЗ-Сталь и ВИЗ выделят около 7 млн рублей.