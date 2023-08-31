В Екатеринбурге снять квартиру в районе вуза теперь стоит дороже

Аренда квартиры возле университета стоит дороже Фото: Алексей БУЛАТОВ

Студенты Екатеринбурга из других городов чаще всего снимают небольшие однокомнатные квартиры либо студии в самых дешевых районах уральской столицы либо рядом с университетом, чтобы не тратить время и деньги на проезд. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

За последний год плата на квартиры в районах вузов в Екатеринбурге выросла на 17%. Что касается однокомнатных квартир, которые чаще всего снимают студенты, то ставка по ним на 4% выше, чем в среднем по городу.

Сейчас средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры, включая коммуналку, составляет 28 тысяч рублей.

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