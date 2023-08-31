Участники международного фестиваля университетского спорта более тысячи раз обменяли валюту в офисе Сбера

Фото: ПАО Сбербанк

Более тысячи банковских операций в мобильном офисе Сбера совершили гости и участники международного фестиваля университетского спорта. На время проведения фестиваля передвижной офис банка разместился в спортивной деревне в Новокольцовском районе Екатеринбурга. Самой популярной операцией в офисе стал обмен валюты — чаще всего клиенты обменивали в банке доллары, евро и юани. Помимо этих валют для покупки-продажи были доступны белорусские рубли, казахские тенге и турецкие лиры.

Кроме того, сотрудники Сбера участвовали в организации фестиваля в качестве волонтеров. Они работали в Центре художественной и эстетической гимнастики, в их обязанности входила навигация зрителей на площадке, освещение мероприятия в официальных каналах фестиваля, работа со СМИ, помощь на награждении, помощь на парковке и многое другое. Всего в мероприятии приняло участие более 100 волонтеров — это сотрудники банка и их родственники. Самым взрослым волонтером от Сбера оказалась 72-летняя мама сотрудника банка, самым младшим — 16 лет.

Марат Мансуров, заместитель председателя Уральского банка Сбербанка:

- Благодаря размещению передвижного офиса Сбера на территории спортивной деревни все спортсмены фестиваля могли быстро и удобно обменять иностранную валюту на российские рубли. А наши волонтеры оказали большую поддержку с точки зрения организации мероприятия — за время проведения фестиваля волонтеры Сбера помогли тысячам посетителей.

Международный фестиваль университетского спорта прошел в Екатеринбурге с 19 по 31 августа. В столице Урала собрались спортсмены из 36 стран, в числе которых — Аргентина, Бразилия, Индия, Китай, Куба, Сербия, Шри-Ланка и другие. Соревнования состоялись по 14 видам спорта — бадминтону, баскетболу 3x3, боксу, волейболу, дзюдо, мини-футболу, настольному теннису, плаванию, прыжкам в воду, самбо, спортивной борьбе, теннису, тхэквондо, художественной гимнастике.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015 г.