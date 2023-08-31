Глава СКР Бастрыкин потребовал пересмотреть уголовное дело Миши Бахтина со СМА

Фото: предоставлено Юлией Липинской

Председатель СКР России Александр Бастрыкин поручил разобраться с уголовным делом вокруг Миши Бахтина со СМА. Накануне консилиум федерального Минздрава принял решение об отказе в предоставлении препарата «Спинраза» или его аналога «Ридиспалм».

- Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Дмитриевичу Надбитову доложить о причинах допущенной по уголовному делу волокиты и перспективах завершения его расследования, а также о проделанной работе по разрешению проблемы с обеспечением ребенка лекарственным препаратом, - сообщили в СК России.

Ранее отец малыша вышел на несанкционированную акцию протеста на Красную площадь. Сегодня Дмитрий Бахтин вышел к зданию Правительства. Ранее на встрече с журналистами сотрудники Минздрава Свердловской области также предоставили препарат «Спинраза», закупленный после решения суда.

- Особенность препарата «Золгенсма» заключается в том, что он вводится один раз и не предполагается введение других двух препаратов «Спиниаза» и «Рисдиплам», так как это небезопасно, - объясняет заместитель министра здравоохранения Свердловской области Елена Чадова. - Мы обращались к коллегам, но не смогли найти положительных результатов применения «Спинразы» или «Рисдиплама» после «Золгенсма» и предложили родителям Миши решить этот вопрос на федеральном консилиуме. Мы говорим о генетической терапии, новой в мировой практике. Применяя такой серьезный препарат, мы должны понимать, как он будет влиять на работу органов ребенка. Если по результатам консилиума выяснится, что никаких противопоказаний нет, мы обеспечим Мишу необходимым лечением. На сегодняшний день результат консилиума мы не получили.

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