Уралец дал признательные показания, сообщив полицейским, что виной всему стало длительное злоупотребление алкоголем
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Жителя Ирбита Василия Берсенева признали виновным убийстве двух собутыльников. Суд отправил уральца в колонию строгого режима на 13 лет. По данным областной прокуратуры, бойня развернулась 5 января 2023 года.
Василий Береснев задушил знакомого, а потом зарезал его товарища
- От полученного ранения второй потерпевший тоже скончался на месте. Убедившись в том, что оба его товарища по застолью мертвы, фигурант вышел на улицу и, встретив первого попавшегося навстречу прохожего, сообщил ему о совершенном злодеянии, - сообщили в СУ СКР по Свердловской области.
Пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых отметил, что поводом для убийства стало непристойное поведение мужчин за столом. В счет компенсации морального вреда, причиненного родственникам погибших, с осужденного взыскан 1 миллион рублей.
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