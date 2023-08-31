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НовостиПроисшествия31 августа 2023 11:29

Жителя Ирбита отправили в колонию на 13 лет за убийство двух собутыльников

Василий Береснев задушил знакомого, а потом зарезал его товарища
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
Уралец дал признательные показания, сообщив полицейским, что виной всему стало длительное злоупотребление алкоголем

Уралец дал признательные показания, сообщив полицейским, что виной всему стало длительное злоупотребление алкоголем

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителя Ирбита Василия Берсенева признали виновным убийстве двух собутыльников. Суд отправил уральца в колонию строгого режима на 13 лет. По данным областной прокуратуры, бойня развернулась 5 января 2023 года.

Василий Береснев задушил знакомого, а потом зарезал его товарища

- От полученного ранения второй потерпевший тоже скончался на месте. Убедившись в том, что оба его товарища по застолью мертвы, фигурант вышел на улицу и, встретив первого попавшегося навстречу прохожего, сообщил ему о совершенном злодеянии, - сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

Пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых отметил, что поводом для убийства стало непристойное поведение мужчин за столом. В счет компенсации морального вреда, причиненного родственникам погибших, с осужденного взыскан 1 миллион рублей.

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