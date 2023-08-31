Через полгода на уральских дорогах появятся 330 новых автобусов

Екатеринбург получит десятки новых автобусов Фото: Алексей БУЛАТОВ

К февралю будущего года на дорогах Свердловской области появятся 330 новых рейсовых автобусов. Правительство региона в последний день августа утвердило план закупок пассажирского транспорта. Об этом сообщает ЕАН.

Новые автобусы в ближайшие месяцы выйдут на 180 маршрутов. Часть автотранспорта получат города Свердловской области с наибольшим числом населения.

Екатеринбург получит 30 больших автобусов, Нижний Тагил – 35 автобусов средней вместимости, а также 18 небольших. Каменск-Уральский получит 20 больших и два средних автобуса. Поселок Арти получит 10 небольших автобусов.

Также новые автобусы в ближайшие полгода передадут в Красноуральск, Ивдель, Краснотурьинск, Волчанск, Талицу, Сысерть, Ирбит и Карпинск. На междугородние маршруты направят 96 средних автобусов и 61 небольшую единицу автотранспорта.