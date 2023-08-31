В Серове школу-интернат отремонтировали после вмешательства прокуратуры

Капитальный ремонт в образовательном учреждении завершен Фото: прокуратура Свердловской области

Прокуратура проверила ГБОУ «Серовская школа-интернат для детей, нуждающихся в длительном лечении» и выяснила, что капитальный ремонт здания, построенного в 1963 году, проводился с отставанием от утвержденных графиков. До 1 декабря, как было заявлено, работы подрядчик не завершил.

- В связи с тем, что капитальный ремонт здания школы-интерната проводился с отставанием от утвержденных графиков производства работ, прокурор в адрес директора Серовской школы-интерната внес представление, которое рассмотрено и удовлетворено, - рассказали в пресс-службе ведомства.

После вмешательства прокуратуры руководителем интерната контракт с затягивающим сроки подрядчиком расторгнут и заключен контракт с другим.

На сегодняшний день капитальный ремонт в образовательном учреждении завершен.

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