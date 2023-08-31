В школах Екатеринбурга резко повысилось качество питания

Школьников Екатеринбурга кормят вкусной и полезной едой в школах Фото: Иван МАКЕЕВ

В школах Екатеринбурга за последние десять лет резко улучшилось качество питания. А жалобы родителей связаны, по большей части, с вкусовыми привычками детей, многие из которых дома, например, не едят кашу. Об этом на радио «КП-Екатеринбург» [93.2fm] рассказала заместитель главы Екатеринбурга Екатерина Сибирцева.

- У родителей часто возникают вопросы к качеству питания. Могу сказать, что качество питания за последние десять лет в школах Екатеринбурга очень возросло. У нас сегодня реально кормят детей хорошо.

Есть отдельные моменты, надо которыми мы работаем, все жалобы мы рассматриваем. Но, в целом, тут проблема не в качестве питания, а в пищевых привычках детей. Конечно, если ребенок не ест утром дома кашу, то и в школе ему будет трудно ее есть. Многие продукты в школе вкуснее, чем дома, - говорит Екатерина Сибирцева. - Пищеблоки сегодня оснащены качественным оборудованием. Это позволяет готовить вкусно и разнообразно.

В Екатеринбурге, по словам спикера, есть проекты по профориентации, которые прописаны с детского сада Фото: Людмила ВАРАКИНА

По словам спикера, в Екатеринбурге есть определенные категории, которые получают бесплатное питание. Это дети из многодетных семей, это дети участников СВО, дети мобилизованных, дети-инвалиды, есть еще ряд категорий.

- Ребенок находится в школе довольно много времени. Чем он старше становится, тем больше. Поэтому, конечно, нормальное правильное питание обязательно должно быть организовано, констатирует ситуацию Екатерина Сибирцева.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Екатеринбурге в 2024 году откроют пять школ. Об этом рассказала заместитель мэра Екатерина Сибирцева (подробнее)

В Екатеринбурге за парты сядут 23 тысячи первоклассников. В среднем в новых школах города – по 10-12 первых классов (подробнее)

Школу с обвалившимся потолком на Уралмаше готовят к капремонту. Работы могут начаться в 2024 году (подробнее)

Большинство школ Екатеринбурга учатся в две смены. Об этом рассказала зам мэра Екатерина Сибирцева (подробнее)

Мэрия Екатеринбурга: дети мигрантов достойны хороших условий обучения в школах. Екатерина Сибирцева рассказала, как обучают детей мигрантов в Екатеринбурге (подробнее)

В школах Екатеринбурга не будут использовать бесплатный труд детей. В учебных заведениях вводятся новые предметы (подробнее)

В школах Екатеринбурга запускают профориентацию. Об этом давно просили родители учеников (подробнее)