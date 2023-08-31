В школах Екатеринбурга запускают профориентацию

В школах Екатеринбурга вводят новые предметы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Министерстве науки и высшего образования РФ наконец-то услышали просьбы родителей школьников – с 1 сентября в школах вводят курс по профориентации. О том, как этот процесс будет проходить в Екатеринбурге, на радио «КП-Екатеринбург» [93.2fm] рассказала заместитель главы Екатеринбурга Екатерина Сибирцева.

- Это важная внеурочная деятельность. Помогать определиться в сегодняшнем сложном мире с выбором профессии детям нужно. Содержание этого курса еще формируется. Мы будем рассказывать о наших вузах и колледжах, которые нужно получать в своем регионе, о тех трудовых ресурсах, которые сегодня требуются для развития экономики региона и страны, - рассказывает Екатерина Сибирцева.

В Екатеринбурге, по словам спикера, есть проекты по профориентации, которые прописаны с детского сада Фото: Людмила ВАРАКИНА

В Екатеринбурге, по словам спикера, есть проекты по профориентации, которые прописаны с детского сада.

- В образовании не бывает быстрых результатов. Результаты в образовании всегда отсроченные – это несколько лет. Думаю, что к концу этого года мы поймем, что у нас изменилось в лучшую сторону, - говорит Екатерина Сибирцева.

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