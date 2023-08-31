Екатеринбург получит 30 больших автобусов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Свердловской области планируют закупить 330 автобусов до февраля 2024 года. Приобрести транспорт поручил губернатор Евгений Куйвашев на заседании областного правительства 31 августа. Автобусы выйдут на муниципальные и межмуниципальные маршруты.

- Губернатором поставлена задача обновить максимальное количество устаревших автобусов малого, среднего и большого класса, чтобы уральцы могли комфортно передвигаться, как в городах, так и по области, - рассказали в департаменте информполитики региона.

Планируется, что Екатеринбург получит 30 больших автобусов, Нижний Тагил 35 средних и 18 малых, Каменск-Уральский - 20 больших и два средних, Сысерть - 12 средних, Ирбит - 11 средних, Арти -10 малых. Девять средних и восемь малых автобусов будет направлено в Талицу, Два средних и три малых - в Арамиль. Ивдель, Волчанск, Красноуральск и Краснотурьинск получат по два средних автобуса. Также, четыре средних автобуса получит Североуральск и один - Карпинск.

Для работы на межмуниципальных маршрутах планируется приобрести 96 средних автобусов и 61 малый.

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