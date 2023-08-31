В школах Екатеринбурга не будут использовать бесплатный труд детей

В школах Екатеринбурга ввели три новых предмета

С 1 сентября 2023 года в школах Екатеринбурга и Свердловской области вводятся новые общеобразовательные предметы. Среди них – начальная военная подготовка, семьеведение и трудовое воспитание.

О том, кто из педагогов будет брать на себя дополнительную нагрузку, и будут ли использовать бесплатный труд школьников 31 августа на радио «КП-Екатеринбург» [93.2fm] рассказала заместитель главы Екатеринбурга Екатерина Сибирцева.

Начальная военная подготовка, по словам Сибирцевой, будет вестись в рамках курса Основ безопасности жизнедеятельности. Этот предмет сейчас получает новое название. Педагоги ОБЖ пройдут переподготовку и будут преподавать этот предмет.

- Что касается семьеведения, это тоже модуль. Поэтому педагоги повысят квалификацию. Интересная новелла в этом году – это трудовое воспитание. Нужно успокоить родителей – никто не собирается использовать бесплатный труд детей на подсобных работах, - говорит зам главы Екатеринбурга. - Главное, что ребята имели определенные трудовые навыки, и что-то могли сделать своими силами и принести пользу своей образовательной организации. Может быть, и не только ей, потому что волонтерство сегодня очень хорошо развивается.

Начальная военная подготовка, по словам Сибирцевой, будет вестись в рамках курса Основ безопасности жизнедеятельности Фото: Людмила ВАРАКИНА

По словам спикера, если ребята будут заниматься общественно-полезным трудом, это всем нам на пользу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Екатеринбурге в 2024 году откроют пять школ. Об этом рассказала заместитель мэра Екатерина Сибирцева (подробнее)

В Екатеринбурге за парты сядут 23 тысячи первоклассников. В среднем в новых школах города – по 10-12 первых классов (подробнее)

Школу с обвалившимся потолком на Уралмаше готовят к капремонту. Работы могут начаться в 2024 году (подробнее)

Большинство школ Екатеринбурга учатся в две смены. Об этом рассказала зам мэра Екатерина Сибирцева (подробнее)

Мэрия Екатеринбурга: дети мигрантов достойны хороших условий обучения в школах. Екатерина Сибирцева рассказала, как обучают детей мигрантов в Екатеринбурге (подробнее)