Женщина перевела деньги на «безопасный счет» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле мошенники обманули 35-летнюю сотрудницу музея-заповедника. Женщина отдала мошенникам, представившимся сотрудниками «Федеральной службы безопасности», 500 тысяч рублей. Они позвонили ей через мессенджер и заявили, что у них есть информация о том, что она пытается оформить кредит, чтобы перевести деньги за рубеж.

- Звонивший огорошил женщину сообщением о том, что ее подозревают в связи с «недружественной страной». Понятно, что ничего подобного женщина не делала, о чем и сообщила звонившему, на что тот предположил, что это мошенники пытаются действовать от ее имени, поэтому рекомендовал действовать в соответствии с инструкциями сотрудников банка, которые тут же ей и перезвонили, - рассказали в МУ МВД России «Нижнетагильское».

Мошенница для убедительности отправила женщине фото удостоверения специалиста безопасности Центральной аппаратной части банка России. Она убедила тагильчанку, что на нее уже оформлен кредит, и ей срочно нужно подъехать в банк, чтобы переоформить его на себя и перевести деньги на «безопасный счет». Женщина сделала все, что ей сказали и больше не смогла дозвониться до мошенников.

После произошедшего с сотрудниками музея встретился начальник МУ МВД России «Нижнетагильское» полковник полиции Ибрагим Абдулкадыров. Он провел с ними профилактическую беседу, чтобы донести максимум информации до жителей и уберечь их от действий мошенников.

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