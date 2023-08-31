Ученики екатеринбургских школ получат новые учебники по истории

Старшеклассники получат новые учебники
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Школьники Екатеринбурга и Свердловской области получат новые государственные учебники по истории. Об этом во время брифинга рассказал начальник городского департамента образования Константин Шевченко.
- Анонсированный Минпросвещения единый учебник по истории уже доступен во всех школах. Учащиеся 10-11 классов получат его, - рассказал Константин Шевченко. – Как и в прошлом году, будут проводиться занятия с учащимися по теме «Разговоры о важном». Из новшеств, в школах будет введен единый урок профессиональной ориентации.
Кроме того, на базе школ продолжится работа российского движения детей и молодежи. Его участником может стать любой ученик в возрасте старше восьми лет. Последняя глава нового учебника истории будет представлять собой рассказ о событиях спецоперации. В нем будут включены данные о участниках СВО.
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