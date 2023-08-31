Родителей попросили помочь екатеринбургской школе, в которой рухнул потолок

Учащихся перевели в соседние школы
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге родителей попросили помочь зданию школы № 68, в котором рухнул потолок. Ранее, учебное заведение было официально признано аварийным. Власти приняли решение перевести учащихся в другие школы, а само здание поставить на капитальный ремонт.
Однако, власти заявили о том, что необходима помощь добровольцев при переезде из школы № 68.
- Ситуация произошла внезапно для нас и коллектива. Мы обратились к родителям с просьбой, так как при переезде из здания необходимо вывезти технику. Если у родителей есть такая возможность, то они могут поспособствовать этому, - рассказал начальник департамента образования Константин Шевченко.
Также он добавил, что параллели начальных классов будут переведены в близлежащие школы № 80, а также № 22. Старшеклассники будут учиться в лицее № 100 и № 128.
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