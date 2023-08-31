В Екатеринбурге во время пожара в девятиэтажке погибла женщина

Тело женщины нашли после тушения пожара
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге утром 31 августа во время пожара в квартире на четвертом этаже девятиэтажки на Крауля погибла женщина.
- В 07:52 поступило сообщение о пожаре. На площади два квадратных метра повреждено домашнее имущество в квартире, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.
Пожарные справились с огнем за четыре минуты. Тело женщины нашли после тушения. Следователи проводят проверку.
- Проверка проводится Следственным отделом по Верх-Исетскому району. Следователи выехали на осмотр. Тело женщины будет направлено на судмедэкспертизу, - рассказал старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.
Пресс-секретарь свердловского Главка МВД Валерий Горелых отметил, что, по предварительным данным, смерть женщины не связана с криминалом. Рассматриваются разные версии произошедшего, в том числе неосторожное обращение с огнем при курении, так как очаг возгорания находился там, где стояла кровать.
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