В школах Свердловской области будут вести онлайн-трансляцию линеек

В режиме онлайн родители смогут посмотреть на торжественный момент Фото: Алексей БУЛАТОВ

Торжественные линейки для уральских первоклассников будут транслировать в режиме онлайн, так как из-за ожидаемых проливных дождей учащихся придется поместить в актовые и спортивные залы. Об этом рассказал начальник Департамента образования Константин Шевченко.

- Мы просим отнестись родителей с пониманием к ситуации. Мы понимаем, что линейка - торжественное событие и родители к нему готовятся. Помещения, задействованные внутри школы, не позволят принять большое количество посетителей. Линейки во всех школах будут транслировать в режиме онлайн. Так, родители увидят торжественный момент, - рассказал начальник Департамента образования Константин Шевченко.

Константин Шевченко добавил, что опасения родителей по поводу запрета посещения школы № 23 напрасны. В первую очередь ограничения на вход связаны из-за невозможности разместить всех посетителей в здании.

Как отмечает Константин Шевченко, в 2023 году в свердловских школах ожидается 23 тысячи первоклассников. При этом 200 тысяч свердловских учащихся сядут за парты в этом году.

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