В Екатеринбурге прекратятся дожди и выглянет солнце Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбург вернется теплая погода. Потепление после проливных дождей и похолодания обещают синоптики.

- Относительно теплая воздушная масса начинает поступать на Урал с востока, в передней части циклона, - рассказал эксперт в области метеорологии Алексей Пулин в Telegram-канале. - Таким образом, высотный холод окажется изолированным вблизи центра циклона и циклон начнет заполняться, т.е. терять активность.

Также он рассказал, что начиная с субботы практически прекратятся осадки.

Ранее главный синоптик Уральского гидрометцентра сообщила, что потепление придет в Свердловскую область и Екатеринбург 2-3 сентября. Согласно прогнозам, осадков не ожидается, выглянет солнце, температура днем ожидается от +17 до +21 градуса.

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