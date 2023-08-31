В Екатеринбургский зоопарк привезли игрунок Гермиону и Рона Уизли

Игрунки быстро познакомились и подружились Фото: пресс-служба Екатеринбургского зоопарка

В Екатеринбурге поселились игрунки Жоффруа, получившие имена в честь героев «Гарри Поттера» - Гермиона и Рон Уизли. Интересно, что привезли их из разных зоопарков: четырехлетнюю самку - из Новосибирска, а годовалого самца - из Красногорска.

В нашем зоопарке новых питомцев назвали другими именами. Теперь их вторые имена - это Оливия и Палыч.

- Оливия скромна и спокойна. Она с интересом наблюдает за самцом, предоставляя ему возможность быть первым во всем. Палыч, напротив - непоседлив, активен и любопытен. Ему интересно буквально все, что происходит вокруг, - рассказывают в зоопарке.

Также там отметили, что, несмотря на разные характеры, игрунки быстро познакомились и подружились. Они с удовольствием проводят время вместе и трогательно ухаживают друг за другом.

Игрунок кормят фруктами, листвой, насекомыми, кашами, творогом, куриным мясом и потрохами. Особенно молодой паре нравятся виноград и арбуз.

Увидеть новых обитателей зоопарка можно на втором этаже павильона «Южный».

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru