В Первоуральске на улице обнаружили труп мужчины

Тело обнаружили возле дома на проспекте Ильича Фото: группа во «ВКонтакте» «Инцидент Первоуральск»

В Первоуральске днем 30 августа возле дома на проспекте Ильича, 3/3, обнаружил труп мужчины. На месте работали полицейские и сотрудники СК. Как рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, признаков криминала в смерти мужчины нет.

- Мужчине внезапно стало плохо, - сообщил Валерий Горелых.

По данным старшего помощника руководителя СК по Свердловской области Александра Шульги, по факту смерти мужчины производится проверка. Следователи осмотрели место происшествия, опросили очевидцев. Тело отправили на судебно-медицинскую экспертизу.

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