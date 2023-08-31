В Екатеринбурге пропал 35-летний мужчина

Станислав пропал 24 августа Фото: «ЛизаАлерт»

В Екатеринбурге пропал 35-летний Станислав Данилюк. О его местонахождении ничего не известно с 24 августа. Мужчину разыскивают полицейские и волонтеры «ЛизаАлерт».

- Был одет в черную кожаную куртку, темно-синие джинсы, серо-красные кроссовки, светло-коричневую кепку, - сообщается в ориентировке.

Рост пропавшего мужчины - 180 сантиметров. У Станислава нормальное телосложение, голубые глаза и светло-русые волосы.

Если вы знаете, где может находиться пропавший, сообщите по телефонам, указанным в ориентировке.

Фото: «ЛизаАлерт»

Напомним, в Новоуральске полицейские и волонтеры ищут 32-летнего Станислава Яковлева. Известно, что связь с ним оборвалась 15 августа 2023 года. Станислав уехал на работу и не вернулся. При себе у мужчины был черный рюкзак, солнечные очки, а также документы и смартфон.

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