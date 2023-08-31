В Екатеринбурге мужчина закупился к свиданию на чужую карту

Правоохранители призывают екатеринбуржца, присвоившего чужую карту, добровольно явиться в отдел полиции Фото: скриншот с видео

Полицейские разыскивают екатеринбуржца, укравшего с чужой карты около 15 тысяч. Места и время всех списаний отразились в банковском приложении владельца карты. Судя пол всему, мужчина готовился к свиданию.

- Согласно отчетам по карточке было куплено пиво, водка, сигареты, креветки, чипсы, фасоль и средства контрацепции. Возможно, на цветы денег на карте уже не осталось, - рассказали в УМВД по Екатеринбургу.

Полиция еще раз напоминает, что использование чужой карты - это кража (ч. 3 ст. 158 УК РФ) и просит горожан опознать мужчину и сообщить его данные по телефону +7(919)37-38-445. Конфиденциальность гарантируется.

Правоохранители также призывают самого екатеринбуржца, присвоившего чужую карту, добровольно явиться в отдел полиции № 14 на Баумана, 11, дать пояснения и возместить ущерб.

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